Influencer transmite a própria morte em live durante escalada das mais difíceis do mundo

Mãe presta homenagem e autoridades ainda apuram as causas.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 19:02 - Atualizado em 03/10/2025 às 19:17

Notícias do Mundo – A morte do influenciador digital Balin Miller, 23 anos, após um acidente durante a tentativa de escalar a formação rochosa El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite (EUA), causou grande comoção entre fãs, amigos e a comunidade de escaladores. O momento foi transmitido ao vivo em uma live no TikTok.

Entre as pessoas que assistiam estava Michelle Derrick, que afirmou acompanhar a jornada de Miller havia quatro dias e presenciou a tragédia em tempo real. Em publicação no Facebook, ela relatou que ele chegou ao cume, mas precisou recuperar as malas que ficaram presas em uma rocha enquanto eram içadas. Durante essa tentativa, ocorreu a queda fatal, registrada na transmissão ao vivo.

Detalhes do acidente
As causas exatas ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Dylan Miller, irmão mais velho do influenciador, disse à Associated Press que Balin realizava a escalada sozinho, com corda de chumbo, em uma rota de 730 metros conhecida como Sea of Dreams. Segundo Dylan, o percurso já havia sido concluído e, possivelmente, no momento em que descia de rapel para recolher parte do equipamento, aconteceu a queda.

A homenagem ao influenciador
A mãe, Jeanine Girard-Moorman, confirmou a notícia à Associated Press e destacou a paixão do filho pela escalada: “Seu coração e alma estavam realmente voltados para escalar. Ele amava escalar e nunca se tratou de dinheiro e fama”. Em seguida, ela publicou um texto em seu Facebook: “É com o coração pesado que devo dizer que meu incrível filho, Balin Miller, morreu em um acidente de escalada hoje. Meu coração está partido em um milhão de pedaços… Quero acordar deste pesadelo horrível”.

