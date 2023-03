Influenciadora ‘linguaruda’ processa ex-namorado em mais de US$6 bi por vazamento de vídeo intimo

Redação AM POST

A influencer Mikayla Saravia, de 25 anos, famosa nas redes por sua língua imensa, e protagonista de cliques sensuais, está processando o ex-namorado em US 6,1 bilhões (cerca de 33,2 bilhões de reais) depois que ele invadiu suas contas mas redes sociais e postou conteúdo explícito dela sem consentimento.

Nicholas Hunter, de 27 anos e acusado em questão, teria assumido o controle de suas contas sem seu consentimento depois que o casal terminou seu relacionamento de cinco anos. Sua conta no Twitter tem mais de 600.000 seguidores e seu Instagram atraiu mais de 8 milhões de usuários, tornando-a uma modelo muito influente na plataforma OnlyFans.

No site de assinaturas, seus seguidores podem pagar US$ 30 (R$ 158,27) por mês para conferir seu conteúdo exclusivo. No entanto, é relatado que seu ex-namorado assumiu o controle dessa conta sem o consentimento dela e vendeu vídeos dela por US$ 35 (R$ 184,65) e fotos por US$ 10 (R$ 52,76) e US$ 13 (R$ 68,58) durante todo o mês de janeiro.

O advogado da modelo reconhece e aceita que ela poste imagens e vídeos sexualmente explícitos de si mesma, mas diz que, nessas ocasiões, ela tinha controle total sobre o que escolheu postar e sugere que Hunter tirou isso dela. “Só porque você consentiu com uma imagem no passado, isso não significa que você está dando permissão a alguém para postar conteúdo adicional sem o seu consentimento”, disse o advogado.

“O réu usou a conta OnlyFans para vender vídeos e imagens sexualmente explícitos da autora com base no material que ele acumulou antes do rompimento de seu relacionamento comercial e pessoal”, escreveu na queixa judicial.

