Inscrições romanas são descobertas em ‘pedra real’ britânica

Redação AM POST

Uma equipe de cientistas descobriu inscrições romanas na “Pedra de Scone”, também conhecida como “Pedra da Coroação”, rocha usada há cerca de 700 anos em cerimônias de coroação da Família Real Britânica. A descoberta foi feita por especialistas da História Ambiental da Escócia (HES, na sigla em inglês) e anunciada no portal da HES, na quarta-feira 5.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os pesquisadores descobriram algarismos romanos esculpidos na rocha tradicional, enquanto estudavam uma réplica digital da Pedra da Coroação. Conforme o jornal The Times, a equipe identificou as inscrições por meio de uma tecnologia de renderização, que criou um modelo 3-D virtual do item.

O achado está previsto para ser enviado a Londres, capital da Inglaterra, na coroação do rei Charles III, planejado para acontecer em maio deste ano.

Sobre a “Pedra Real” com as inscrições romanas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O alto nível de detalhes que conseguimos capturar através da imagem digital nos permitiu reexaminar as marcas de ferramentas na superfície da pedra, o que ajudou a confirmar que a pedra foi trabalhada por mais do que um pedreiro com várias ferramentas diferentes, como se pensava anteriormente”, explicou o chefe de pesquisa Ewan Hyslop, do HES, conforme o The Times.

De acordo com o pesquisador, “a descoberta de marcações não registradas anteriormente também é significativa” e, mesmo que os cientistas não tenham certeza sobre “qual pode ser seu propósito ou significado, elas oferecem uma oportunidade emocionante para outras áreas de estudo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações Revista Oeste