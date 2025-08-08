Israel aprova plano para controlar Gaza e intensificar ofensiva contra Hamas

Notícias do Mundo – Em um passo estratégico importante, o gabinete de segurança de Israel, sob a liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, autorizou nesta sexta-feira (8) um plano para assumir o controle da Faixa de Gaza como parte de uma ofensiva mais abrangente contra o Hamas.

Conhecida como os “cinco princípios para encerrar a guerra”, a estratégia prevê a desmilitarização da região, a desarticulação das estruturas do Hamas, a criação de uma zona de segurança israelense, o resgate de todos os reféns e a instalação de uma nova administração civil, excluindo o Hamas e a Autoridade Palestina.

Apesar da intenção inicial de recuperar todo o território e substituir o Hamas por forças árabes aliadas, alertas militares levaram a uma decisão mais cautelosa.

O chefe das Forças de Defesa de Israel, general Eyal Zamir, teria destacado os riscos para os cerca de 20 reféns ainda mantidos e a sobrecarga do exército após anos de conflito.

O plano aprovado prevê uma operação em duas fases, incluindo a evacuação temporária de aproximadamente 1 milhão de habitantes, cerca de metade da população de Gaza, para viabilizar a instalação de infraestrutura civil no centro do território.

Essa abordagem visa evitar uma ocupação total, atendendo às preocupações militares.

A decisão provocou críticas de famílias de reféns e reações de atores regionais, como o Hamas, que classificou o plano como ocupação, e a Jordânia, que condicionou seu apoio à aceitação pelos palestinos.