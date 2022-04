Japão congela bens de 398 russos, incluindo filhas de Putin

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agência Brasil

O Japão anunciou hoje (12) a imposição de novas sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia, com o congelamento dos bens de 398 russos no país, incluindo as filhas do presidente Vladimir Putin.

“Para evitar que a situação se agrave ainda mais e se possa chegar a um cessar-fogo para pôr fim à invasão o mais rápidamente possível, é necessário adotar sanções severas”, disse, em entrevista, o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno.

“Atos hediondos e desumanos estão sendo revelados não apenas em Bucha, mas em muitos outros lugares. A morte de civis inocentes viola o direito internacional e é crime de guerra”, disse Matsuno.

O Japão adicionou Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova, filhas de Putin, e Maria Lavrova e Ekaterina Lavrova, mulher e filha, respetivamente, do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, a uma lista que já conta com 499 pessoas.

A maioria dos indivíduos incluídos na lista está ligado à Duma, câmara baixa do Parlamento, e às forças militares da Federação Russa.

Tóquio decidiu também adotar sanções adicionais contra 28 empresas e organizações russas, incluindo os bancos Sberbank e Alfa Bank. As sanções nipônicas abrangem atualmente um total de 47 entidades.

Desde o início do conflito que o Japão tem imposto sanções a entidades e cidadãos russos e bielorrussos, incluindo o presidente da Bielorrússia, Alexandre Lukashenko.

As medidas punitivas também afetam as exportações de produtos japoneses, com potencial uso militar, ou de artigos de luxo para a Rússia, as importações russas de certos produtos e as transações com moedas virtuais.

Em 8 de abril, o primeiro-ministro nipônico, Fumio Kishida, anunciou que Japão iria renunciar à compra de carvão russo e expulsar oito diplomatas daquele país, após denúncias de massacres de civis por tropas russas, na região de Kiev.

Também os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia já tinham anunciado, na semana passada, sanções contra as duas filhas de Putin.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.842 civis, incluindo 148 crianças, e feriu 2.493, entre eles 233 menores, segundo dados recentes da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,5 milhões para países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). As Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento à Ucrânia e o reforço de sanções econômicas e políticas a Moscou.