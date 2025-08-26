A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

João Pedro Stedile pede que Brasil apoie Venezuela e Cuba contra “guerra híbrida” dos EUA

Stedile afirma que os EUA estariam agindo contra toda a América Latina para manter sua influência.

Por Jonas Souza

26/08/2025 às 17:57

Notícias do Mundo – O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e aliado histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, João Pedro Stedile, cobrou neste final de semana que o governo brasileiro apoie Venezuela e Cuba frente ao que chamou de “guerra híbrida” dos Estados Unidos na América Latina.

Leia mais: Produtividade baixa e custo alto: Deputados do AM que menos apresentaram PLs custaram juntos mais de R$ 1,3 milhão

A declaração ocorre em meio à movimentação de três navios de guerra norte-americanos para a costa venezuelana, oficialmente com o objetivo de combater cartéis e o tráfico de drogas na região. Apesar da justificativa americana, Stedile afirma que os EUA estariam agindo contra toda a América Latina para manter sua influência e lucrar com a produção e envio de armas para conflitos globais.

Nesse momento, todas as forças populares de esquerda, da classe trabalhadora, dos camponeses, devemos nos juntar em solidariedade à Venezuela e a Cuba. E espero que o governo brasileiro perceba que ele também é uma vítima desses mesmos métodos de guerras híbridas e, portanto, se junte à Alba-TCP para garantir que nosso continente continue sendo de paz”, afirmou Stedile em entrevista à rede Telesur.

O MST, tradicional movimento ligado à pauta agrária e de direitos sociais no Brasil, tem mantido um posicionamento crítico à política externa norte-americana, defendendo maior integração regional através de blocos como a Alba-TCP (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos).

