Joe Biden autoriza bombardeio a Síria e país diz que atentado terá “consequências”

Redação AM POST

Militares dos Estados Unidos executaram, com apoio do presidente Joe Biden, na última quinta-feira (25/2) um ataque aéreo contra milícias apoiadas pelo Irã e localizadas no leste da Síria, segundo informou o Pentágono. Esta é a primeira operação militar organizada pelo governo de Joe Biden. A ação é uma resposta a tiros de foguetes que atingiram pontos estratégicos das forças ocidentais no Iraque.

O ataque destruiu “várias instalações localizadas em um ponto de controle na fronteira usado por vários grupos de militantes apoiados pelo Irã”, disse comunicado do Departamento de Defesa dos EUA.

O presidente Joe Biden aprovou a ação como resposta a recentes ataques contra instalações americanas no Iraque — no início do mês, um empreiteiro civil foi morto em Erbil, em uma base da coalizão militar liderada pelos EUA. Houve também feridos no ataque com mísseis, um militar americano e outros cinco empreiteiros de nacionalidade não identificada. O aeroporto da cidade também foi atingido.

O governo da Síria afirmou que o atentado trará “consequências” que aumentarão a tensão na região. “A Síria condena, nos termos mais veementes, a agressão dos Estados Unidos contra sua soberania, que vai contra as leis internacionais e a Carta da ONU, […] e alerta que essa agressão terá consequências”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em nota divulgada pela agência oficial síria Sana.

*Com informações da BBC News