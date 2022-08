Jogador de rúgbi flagra namorada fazendo sexo com colega de time, surta e quase morre

O jogador de rúgbi Michael Lichaa flagrou sua ex-noiva fazendo sexo oral em um companheiro de time, Adam Elliott. Em informações publicadas pelo New York Post, Michael ficou tão revoltado após o flagra que socou uma janela de vidro, e quase morreu após perder mais de dois litros de sangue.

Kara acusou Lichaa de agredi-la, e o jogador acabou preso, mas antes teve de ser levado ao hospital e acabou passando por cirurgia por conta da gravidade dos ferimentos. O australiano foi absolvido na última sexta-feira (5/8) de acusações de violência doméstica depois da ex-noiva, Kara Childerhouse, se recusar a comparecer ao tribunal e testemunhar contra ele. Em depoimento, o amigo Adam Elliott afirmou que estava bebendo por mais de 12 horas no dia do ocorrido e negou que Lichaa tenha agredido a ex-noiva.

Todos os depoimentos que a ex-noiva do jogador deu foram invalidados. Segundo o tribunal, Kara não queria mais participar do processo pois está grávida e, para não causar nenhum mal a gravidez, quer amenizar o estresse de relembrar as cenas do dia do incidente.

Fonte: Metrópole