Jornalista americano revela que STF utilizou ilegalmente publicações nas redes sociais para manter presos bolsonaristas

Notícias do Mundo – O jornalista norte-americano Michael Shellenberger revelou nesta segunda-feira (4) novos documentos classificados como parte dos chamados “Arquivos do 8 de Janeiro”, que apontam a existência de uma força-tarefa secreta e ilegal criada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com o objetivo de prender manifestantes pró-Bolsonaro com base em publicações nas redes sociais.

Segundo Shellenberger, o material foi divulgado por meio de seu perfil oficial na plataforma X (antigo Twitter), e levanta sérias suspeitas de abuso de poder, violações de garantias constitucionais e motivação política por parte do ministro.

EXCLUSIVO: ARQUIVOS DE 8 DE JANEIRO Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal brasileiro usou ilegalmente postagens de redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Em 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores de @jairbolsonaro invadiram… pic.twitter.com/3QbIxN6umT — Michael Shellenberger (@shellenberger) August 4, 2025

"A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a LP (liberdade provisória) deles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa." Nas semanas seguintes ao 8 de janeiro, centenas de detidos permaneceram na prisão — mesmo quando a… pic.twitter.com/YJOm3Wkvb7 — Michael Shellenberger (@shellenberger) August 4, 2025

Principais revelações dos documentos:

Relatórios confidenciais eram trocados por WhatsApp entre os membros da força-tarefa;

Postagens nas redes sociais foram utilizadas como “provas” para fundamentar prisões preventivas ;

Advogados de defesa foram impedidos de acessar as provas utilizadas contra seus clientes;

Foram usados dados biométricos de maneira ilegal, sem autorização judicial adequada.

O conteúdo reforça denúncias já feitas por parlamentares da oposição e juristas sobre o uso do sistema judiciário para perseguir opositores do governo. A investigação indica que a estrutura teria sido articulada para manter a narrativa de tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e atingir diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

Os novos documentos mostrando como atuava a força-tarefa de Moraes, evidenciam ainda mais absurdos. A chefe de gabinete do ministro diz que a PGR pediu liberdade provisória para as pessoas, mas que ele não queria soltar sem antes “ver nas redes se tem alguma coisa”. pic.twitter.com/44ZARslS9R — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 4, 2025

As denúncias ocorrem em meio ao debate sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, que já conta com o apoio formal de ao menos 34 senadores, segundo levantamento recente.

Até o momento, o STF não se pronunciou sobre as revelações de Shellenberger.