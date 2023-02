Jovem diz ser Madeleine McCann, desaparecida há 16 anos

Redação AM POST*

Uma jovem alemã está causando um burburinho nas redes sociais ao se apresentar como Madeleine McCann, a menina que desapareceu em 2007, há 16 anos. A pequena tinha apenas 3 anos e estava em um apartamento que a família tinha alugado em Praia da Luz, em Portugal, quando sumiu sem deixar rastros.

Em um vídeo no Instagram, a alemã publicou um vídeo com supostas evidências de que é a garota sumida e pede ajuda às autoridades por um exame de DNA.

Na internet, a jovem, que se identifica como “@iammadeleinemcann”, disse que “um comentário” de sua avó comparando-a a Madeleine a fez pensar na possibilidade. Além disso, a mulher manda um recado aos pais da garota.

“Ajudem-me, preciso de falar com a Kate e o Gerry McCann acho que posso ser a Madeleine. Preciso de um teste de DNA”, diz ela no vídeo compartilhado nas redes.

Sem fundamento, a alemã ainda divulgou fotos de quando era criança, mostrando supostas “semelhanças” com a vítima.

🎥 Young woman comes forward saying she is Madeleine McCann and shares 'evidence' on Instagram

Photo credits: Iammadeleinemcannbackup Instagram pic.twitter.com/7xQQqhGMhm

— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) February 17, 2023