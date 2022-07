Jovem foragido é achado e preso após publicar foto em estádio

Um jovem, que estava foragido da polícia, foi encontrado e acabou preso depois de publicar uma foto em que aparecia em uma partida de futebol. Ele estava assistindo ao jogo entre Flamengo e Juventude no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, na quarta-feira (20). As informações são do portal UOL.

Breno Willians Correia Conceição, de 20 anos, é considerado de “alta periculosidade” e tinha dois mandados de prisão em aberto. Ele estava sendo monitorado nas redes sociais pela polícia.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar do Distrito Federal disse que o jovem foi preso por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) dentro do carro dele, no Parque da Cidade, após sair do jogo. Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Centro) e está à disposição da Justiça.

O jovem tinha passagens por homicídio tentado, tráfico de drogas, roubo, violência doméstica e receptação.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal informou que Breno é réu ou indiciado em cinco processos, sem advogado constituído nos autos.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News