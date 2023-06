Jovem que morreu em submarino não queria viajar e só embarcou para agradar o pai

O jovem Suleman Dawood, de apenas 19 anos, que morreu no submarino que realizava expedição para ver os destroços do Titanic, exitou várias vezes em ir a expedição. Todos os 5 tripulantes presentes morreram.

Filho de um magnata paquistanês que também estava no submarino, ele estava apavorado e hesitou diversas vezes em acompanhar o pai na viagem. Quem conta a informação é a tia do jovem, Azmeh Dawood, em entrevista o canal americano NBC.

Segundo ela, Suleman só aceitou comparecer na expedição para deixar o pai feliz, já que no último domingo (18), dia do desaparecimento do submarino, foi comemorado o Dia dos Pais no Reino Unido, onde a família morava. Shahzada Dawood era um apaixonado pelo Titanic.

“Sinto como se tivesse sido pega em um filme muito ruim, com uma contagem regressiva, mas você não sabe para o que está se contando. Pessoalmente, fica difícil enquanto penso neles”, disse a irmã mais velha do empresário.

Shahzada Dawood era um empresário paquistanês de 48 anos, integrante de uma das famílias mais ricas do país e vice-presidente de uma empresa de fertilizantes, alimentos e energia. O magnata ainda atuava como membro do Conselho Consultivo Global da The Prince’s Trust International, instituição fundada pelo Rei Charles III que ajuda a inserir jovens no mercado de trabalho.

Filho de Shahzada, Suleman Dawood estudava na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia, e havia acabado de concluir o primeiro ano. O rapaz era fã de ficção científica e tinha o vôlei e os cubos mágicos como hobbies.

