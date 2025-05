Julgamento de P. Diddy começa hoje e pode acabar em prisão perpétua

Notícias do Mundo – Teve início nesta segunda-feira (5) o julgamento do rapper e produtor musical Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, acusado de liderar um esquema de tráfico sexual, extorsão e abusos envolvendo mulheres em eventos secretos conhecidos como “freak-offs”. A fase inicial do julgamento, que compreende a escolha dos jurados, deve se estender por até uma semana.

Diddy está preso há oito meses e nega todas as acusações. Segundo informações do processo, ele teria organizado festas onde ocorriam atos de exploração sexual, uso forçado de drogas e coerção de participantes. A promotoria sustenta que há evidências concretas contra o artista, como testemunhos, movimentações financeiras e registros digitais.

A cantora Cassie Ventura, ex-namorada do rapper, é uma das principais testemunhas do caso. Em seu depoimento, ela afirma que foi submetida a abusos físicos, emocionais e forçada a participar de relações sexuais com terceiros durante o relacionamento. Também relata o uso de drogas contra sua vontade e episódios de controle psicológico exercidos por Combs.

O processo de Cassie foi o primeiro a vir a público e abriu caminho para outras vítimas relatarem experiências semelhantes envolvendo festas promovidas pelo artista. Apesar disso, a defesa de Combs alega que ele está sendo alvo de uma campanha difamatória.

Diddy recusou recentemente um acordo proposto pelo Ministério Público e segue sustentando sua inocência. Caso seja condenado, ele poderá enfrentar prisão perpétua.