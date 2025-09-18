Justiça dos EUA determina deportação de líder estudantil pró-Palestina

Notícias do Mundo – A Justiça dos Estados Unidos decidiu deportar Mahmoud Khalil, ex-aluno da Universidade de Columbia e um dos rostos mais conhecidos dos protestos pró-Palestina em universidades americanas. A juíza Jamee Comans concluiu que o estudante omitiu informações relevantes em seu pedido de residência permanente e determinou que ele seja enviado para a Argélia ou, em alternativa, para a Síria.

Na decisão, proferida em 12 de setembro, a magistrada destacou que a omissão de dados não foi um simples descuido, mas uma tentativa deliberada de deturpar informações consideradas fundamentais.

Khalil, que nasceu na Síria em uma família palestina, vive legalmente nos EUA, é casado com uma cidadã americana e pai de uma criança nascida no país.

Em declaração divulgada pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), ele acusou o governo Donald Trump de perseguição política: “Não é surpresa que continuem a retaliar contra mim por exercer meu direito à liberdade de expressão”.

O estudante foi preso em março e permaneceu três meses em detenção enquanto aguardava o processo. Sua liderança nos protestos contra a guerra em Gaza, em especial nas manifestações realizadas em campi universitários, tornou-o um dos principais alvos da repressão a mobilizações estudantis.