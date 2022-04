Ladrão espanca idosa, rouba carro, se envolve em acidente e morre

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Shirlene Hernandez, de 72 anos, parou em um posto de gasolina em San Antonio, no estado do Texas, nos EUA, na última terça-feira (19), quando ela caminhava em direção à loja de conveniência, foi abordada por um homem que a segurou e bateu várias vezes em seu rosto até conseguir pegar a chave do carro.

Outras três pessoas que estavam no local perceberam o que estava acontecendo e tentaram ajudar a idosa e impedir o roubo, mas o ladrão conseguiu sair dirigindo.

A polícia foi acionada e começou a busca pelo veículo. Não muito longe do local do crime, em uma rodovia interestadual, o carro de Shirlene foi localizado com a parte da frente destruída, provavelmente por uma forte batida, e com o bandido morto na direção.

A americana ficou com grandes hematomas no rosto, principalmente em volta de um olho, e ainda perdeu o meio de transporte que usava para ir trabalhar.