Lady Gaga pode retornar ao Brasil em nova turnê em 2026

Notícias do Mundo – Lady Gaga pode estar prestes a retornar aos palcos brasileiros. De acordo com informações da Folha de São Paulo, a cantora está em negociações avançadas para uma nova turnê no Brasil em 2026. Fontes afirmam que os shows fariam parte de um novo ciclo na carreira da artista.

Essa possível vinda acontece pouco tempo após seu show histórico na Praia de Copacabana, realizado em maio de 2025.

A apresentação gratuita reuniu 2,5 milhões de pessoas, batendo recordes e marcando o maior público da carreira de Gaga, além de estabelecer um novo marco para shows solo femininos no mundo.

Atualmente, a cantora está em turnê internacional com a aclamada “The Mayhem Ball”, que estreou nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025.

O espetáculo tem sido celebrado por sua grandiosidade, misturando elementos teatrais, moda futurista e setlists que incluem clássicos como “Bad Romance” e “Born This Way”, além de faixas do novo álbum, “Mayhem”, lançado em março de 2025.

Embora ainda não haja confirmações sobre cidades, datas ou locais no Brasil, o desejo de Gaga de retornar ao país é evidente.

Durante sua passagem anterior, ela expressou: “Mal posso esperar para voltar”, em resposta ao caloroso acolhimento do público brasileiro.

Por enquanto, tudo permanece no campo dos rumores, mas a expectativa dos fãs, os famosos little monsters, está nas alturas.