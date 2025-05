Leão XIV: saiba qual será o salário do novo papa americano

Notícias do Mundo – O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (8) o novo líder da Igreja Católica: o cardeal norte-americano Robert Prevost, agora papa Leão XIV. Aos 69 anos, ele se torna o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos e o 267º papa da história da Igreja.

De acordo com a agência italiana Ansa, o novo pontífice deverá receber um salário mensal estimado em 2,5 mil euros (cerca de R$ 16,1 mil). O valor é o mesmo que foi oferecido a papa Francisco em 2013, mas que o argentino recusou, optando por uma vida de simplicidade inspirada por São Francisco de Assis. “Quando preciso de algo, eu peço. Não tenho salário, mas sei que serei alimentado de graça”, disse Francisco no documentário Amém, de 2023.

Antes de ser eleito, Prevost era prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina — cargos de confiança do papa Francisco, que o nomeou pessoalmente para a missão de escolher novos bispos ao redor do mundo.

Com passagens marcantes como missionário no Peru, onde também foi arcebispo, Prevost é visto como um reformista próximo de Francisco. No entanto, seu passado inclui acusações de acobertamento de casos de abuso sexual em sua diocese no Peru — denúncias negadas pela instituição religiosa.

Leão XIV promete continuidade no diálogo com a diversidade, paz e justiça social, marcas do pontificado anterior.