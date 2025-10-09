Líder do Hamas, Khalil al-Hayya confirma fim da guerra com Israel na Faixa de Gaza

Notícias do Mundo – O Hamas anunciou nesta quinta-feira (9) que um acordo de cessar-fogo permanente foi alcançado na Faixa de Gaza, encerrando oficialmente a guerra contra Israel. A declaração foi feita pelo chefe da delegação negociadora do grupo, Khalil al-Hayya, que afirmou ter recebido garantias do governo americano e de mediadores regionais de que o conflito “terminou completamente”.

Em discurso transmitido por canais de TV do Oriente Médio, al-Hayya afirmou que o acordo prevê a retirada total das forças israelenses de Gaza, a entrada imediata de ajuda humanitária e a reabertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, nos dois sentidos. Segundo ele, a medida representa “um novo começo” para o povo palestino após um dos conflitos mais violentos das últimas décadas.

O cessar-fogo, de acordo com o líder do Hamas, inclui também um acordo de troca de prisioneiros: Israel deve libertar 250 presos condenados à prisão perpétua e 1.700 detidos da Faixa de Gaza capturados após os ataques de 7 de outubro de 2023. Em contrapartida, o Hamas se comprometeu a libertar todas as mulheres e crianças israelenses ainda mantidas em cativeiro.

“Seguiremos trabalhando com as forças nacionais e islâmicas para garantir os interesses do nosso povo palestino e conquistar nossos direitos até o estabelecimento de um Estado independente, com Jerusalém como capital”, declarou al-Hayya.

O anúncio ocorre após meses de negociações mediadas por Egito, Catar e Estados Unidos, que tentavam interromper o ciclo de ataques e garantir acesso de ajuda humanitária à população civil. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte de Israel, fontes diplomáticas afirmam que Washington e Cairo estão coordenando os detalhes finais para garantir o cumprimento dos termos do acordo.

Caso confirmado, o cessar-fogo representará o fim de um conflito que deixou dezenas de milhares de mortos e uma crise humanitária sem precedentes em Gaza, com infraestrutura destruída e milhões de pessoas desalojadas.