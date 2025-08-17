A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Líderes europeus elogiam esforços de Trump por fim à guerra na Ucrânia

A avaliação consta de nota conjunta assinada por vários lideres mundiais.

17/08/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias do Mundo Líderes europeus elogiaram os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim às mortes na Ucrânia, encerrar a guerra e alcançar uma paz justa e duradoura. A avaliação consta de nota conjunta assinada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Também assinam a nota o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen.

PUBLICIDADE

A nota diz que “a Ucrânia pode contar com a nossa solidariedade inabalável da UE, enquanto o bloco segue trabalhando por uma paz que salvaguarde os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa”. Afirma ainda que cabe à Ucrânia decidir sobre o próprio território e que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força.

Leia também: Rússia cria catálogo online para adoção de crianças ucranianas com filtros de cor dos olhos e cabelo

PUBLICIDADE

“Nosso apoio à Ucrânia continuará. Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de alcançar o fim dos combates e uma paz justa e duradoura. Enquanto a matança na Ucrânia prosseguir, estamos prontos para manter a pressão sobre a Rússia. Continuaremos a reforçar as sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que se alcance uma paz justa e duradoura”, diz o comunicado.

No documento, os líderes europeus afirmam que é necessário defender a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, e que a Rússia não pode ter poder de veto sobre o caminho do país em direção à União Europeia e à Otan.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Michelle diz que Bolsonaro vai voltar à presidência da República: “a justiça vai ser feita”

Enquanto Michelle discursava, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília.

há 1 hora

Brasil

Romeu Zema defende saída do Brasil do Brics e diz que bloco ‘é uma colcha de retalhos, um Frankenstein’

Durante o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência, Zema afirmou que o Brasil deve buscar maior aproximação com países democráticos ocidentais, em crítica ao governo Lula.

há 3 horas

Mundo

Caças dos EUA escoltam avião de Putin no Alasca após reunião com Trump

A cena é incomum.

há 4 horas

Brasil

Felca fala sobre denúncias e prisão de Hytalo Santos: “Pedófilos se incomodaram”

Durante participação no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, ele destacou a repercussão do caso.

há 5 horas

Brasil

Advogado do Rumble acredita que STJ dará prosseguimento a pedido dos EUA contra Moraes

De acordo com o regimento interno do STJ, cabe ao presidente da Corte, ministro Herman Benjamin decidir.

há 6 horas