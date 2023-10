Líderes internacionais reagem à guerra entre Israel e Hamas

Líderes de todo o mundo já estão reagindo ao ataque surpresa do Hamas a Israel no sábado (7). Em sua maioria, eles apelam à calma e à moderação. Frequentemente mediador entre as duas partes, o Egito já está buscando uma maneira de interromper o derramamento de sangue. O ministro das Relações Exteriores, Sameh Shoukry, declarou que está mantendo uma comunicação “intensa” com seus colegas e autoridades internacionais para “cessar a escalada em andamento”, como afirmou o ministério em um comunicado.

Em uma conferência, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu “moderação das partes, à luz dos acontecimentos em Israel na manhã de hoje. Ele instou os envolvidos a evitarem medidas impulsivas que possam aumentar a tensão.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Reino da Arábia Saudita expressou preocupação com a situação “sem precedentes” e pediu “a ambos os lados que interrompam imediatamente a escalada”. O Ministério das Relações Exteriores saudita reiterou “advertências anteriores sobre os perigos de a situação se deteriorar, devido à ocupação contínua e à privação dos direitos legítimos do povo palestino”.

Um conselheiro do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, expressou apoio ao ataque dos militantes palestinos contra os israelenses no sábado, conforme informado pela ISNA, afiliada ao Estado iraniano.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque, afirmando que era “o terrorismo em sua forma mais desprezível” e enfatizou o direito de Israel se defender contra tais ataques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente francês Emmanuel Macron condenou fortemente os ataques terroristas em Israel e expressou total solidariedade às vítimas, suas famílias e entes queridos.

O chanceler alemão Olaf Scholz expressou profunda consternação com a violência dos ataques e condenou o Hamas, apoiando Israel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, expressou choque com os ataques do Hamas contra cidadãos israelenses e enfatizou o absoluto direito de Israel se defender.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, classificou as imagens como “terríveis” e condenou a organização terrorista Hamas por seu ataque sem precedentes a Israel. Ele enfatizou que a violência deve parar, e Israel tem todo o direito de se defender.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia e enviado ao Oriente Médio, Mikhail Bogdanov, apelou a ambos os lados por um cessar-fogo imediato e afirmou que a Rússia está em contato com autoridades israelenses e palestinas.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou veementemente os ataques terroristas em Israel, incluindo os ataques com foguetes contra a população civil em Jerusalém e Tel Aviv. Eles expressaram apoio a Israel em seu direito de se defender e apoiaram seu povo.

Redação AM POST