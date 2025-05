Lula saúda novo papa Leão XIV e pede continuidade ao legado de Francisco

Notícias do Mundo – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou nesta quinta-feira (8) após a escolha do novo papa da Igreja Católica. O cardeal norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito pontífice e adotou o nome Leão XIV, tornando-se o primeiro papa dos Estados Unidos.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Lula expressou votos de um pontificado comprometido com os valores defendidos por seu antecessor, o papa Francisco. “Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos”, escreveu o presidente.

Lula também ressaltou a importância da solidariedade e do humanismo diante de um cenário mundial marcado por tensões e conflitos. “Não precisamos de guerras, ódio e intolerância”, afirmou.

O pronunciamento reforça o alinhamento do chefe do Executivo brasileiro com temas frequentemente debatidos pelo Vaticano, como justiça social, defesa ambiental e inclusão. A mensagem de Lula foi bem recebida por líderes religiosos e seguidores que enxergam na transição do papado uma oportunidade de continuidade e renovação dos compromissos humanitários da Igreja Católica.