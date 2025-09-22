A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Lula viaja a Nova York para discurso na ONU e pode ter 1º encontro com Trump

Presidente brasileiro participará de debates sobre meio ambiente, Palestina e democracia.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 06:28 - Atualizado em 22/09/2025 às 06:29

Ver resumo

(Foto: Ton Molina/FotoArena/Estadão Conteúdo)

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo (21) para os Estados Unidos, onde abrirá na terça-feira (23) a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Além do discurso de abertura, o petista terá participação em painéis sobre meio ambiente, a situação da Palestina e defesa da democracia.

PUBLICIDADE

Esta será a primeira vez que Lula e o presidente norte-americano Donald Trump estarão no mesmo ambiente desde o retorno do republicano à Casa Branca. A relação entre os dois países atravessa tensões, principalmente após Washington impor tarifas de 50% a parte dos produtos brasileiros e ameaçar novas sanções em meio à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula deve usar a tribuna da ONU para defender soberania nacional, democracia e multilateralismo. Apesar do clima de atrito, a expectativa é de que o brasileiro adote tom mais cauteloso, evitando ataques diretos a Trump.

PUBLICIDADE

Entre os pontos centrais do pronunciamento, estão o reconhecimento do Estado da Palestina e a busca por uma saída pacífica para a guerra na Ucrânia, bandeiras que Lula mantém desde o início de seu atual mandato.

Como Trump falará logo após o brasileiro, existe a possibilidade de ambos se encontrarem nos bastidores do evento.

Leia mais: Trump chama autor da morte de Charlie Kirk de “monstro radicalizado

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Presidente da CCJ do Senado diz que vai pautar PEC da Blindagem na quarta-feira

Segundo ele, a intenção é “sepultar de vez” a proposta.

há 1 minuto

Esporte

Santos vence o São Paulo na Vila Belmiro e respira fora da zona de rebaixamento

Com gol de Guilherme, Peixe derrota o Tricolor por 1 a 0 pela 24ª rodada do Brasileirão e ganha fôlego na luta contra o Z4.

há 40 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 230 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 48 minutos

Mundo

Trump chama autor da morte de Charlie Kirk de “monstro radicalizado

Declaração ocorreu durante funeral do influenciador.

há 57 minutos

Pará

Polícia apreende 120 tabletes de cocaína em barco com fundo falso no Pará

Seis tripulantes estavam a bordo no momento da abordagem.

há 8 horas