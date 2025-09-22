Lula viaja a Nova York para discurso na ONU e pode ter 1º encontro com Trump

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo (21) para os Estados Unidos, onde abrirá na terça-feira (23) a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Além do discurso de abertura, o petista terá participação em painéis sobre meio ambiente, a situação da Palestina e defesa da democracia.

PUBLICIDADE

Esta será a primeira vez que Lula e o presidente norte-americano Donald Trump estarão no mesmo ambiente desde o retorno do republicano à Casa Branca. A relação entre os dois países atravessa tensões, principalmente após Washington impor tarifas de 50% a parte dos produtos brasileiros e ameaçar novas sanções em meio à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula deve usar a tribuna da ONU para defender soberania nacional, democracia e multilateralismo. Apesar do clima de atrito, a expectativa é de que o brasileiro adote tom mais cauteloso, evitando ataques diretos a Trump.

PUBLICIDADE

Entre os pontos centrais do pronunciamento, estão o reconhecimento do Estado da Palestina e a busca por uma saída pacífica para a guerra na Ucrânia, bandeiras que Lula mantém desde o início de seu atual mandato.

Como Trump falará logo após o brasileiro, existe a possibilidade de ambos se encontrarem nos bastidores do evento.

Leia mais: Trump chama autor da morte de Charlie Kirk de “monstro radicalizado