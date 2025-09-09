A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Maduro acusa EUA de tentar “colonizar” a América do Sul com ação naval no Caribe

Presidente da Venezuela rebate justificativa norte-americana de combate ao narcotráfico e critica ofensiva que deixou 11 mortos.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 12:42

Maduro fecha parceria com o MST e manda indireta para Lula

Foto: Divulgação

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos de usar uma falsa narrativa para justificar uma ação militar em águas internacionais do Caribe, afirmando que o verdadeiro objetivo é “colonizar” a América do Sul. As declarações foram feitas nesta segunda-feira (9) durante entrevista ao canal RT.

PUBLICIDADE

Maduro contestou a justificativa norte-americana de que a mobilização naval visava combater o narcotráfico, alegando que a Venezuela “sempre enfrentou” o tráfico e que o objetivo real do governo de Donald Trump é exercer domínio sobre recursos estratégicos, como petróleo e gás, e derrubar seu governo.

Leia mais: Maduro antecipa novamente o Natal na Venezuela e decreta início das festas em 1º de outubro

PUBLICIDADE

A ação dos EUA ocorre após o país classificar Maduro como chefe do cartel de drogas Los Soles, aumentando a recompensa por sua prisão para US$ 50 milhões. Uma ofensiva recente contra um navio no Caribe deixou 11 mortos; Washington afirma que a embarcação transportava narcoterroristas venezuelanos ligados à facção Tren de Aragua.

O presidente venezuelano ainda criticou a atuação dos Estados Unidos na região, destacando que oito navios, mil e duzentos mísseis e um submarino nuclear estariam posicionados contra seu país, e apontou presença do chefe do Pentágono em Porto Rico como parte da pressão militar.

Segundo Maduro, a política de drogas norte-americana é usada como pretexto para “invadir” a costa venezuelana e explorar recursos naturais, enquanto, de acordo com os EUA, a operação visa combater o tráfico e a atuação do cartel de Los Soles, considerado grupo terrorista.

