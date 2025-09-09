A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Maduro antecipa novamente o Natal na Venezuela e decreta início das festas em 1º de outubro

Medida é anunciada em meio a críticas de que serve como distração da crise interna.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 07:21 - Atualizado em 09/09/2025 às 07:25

Ver resumo

Foto: © EPA/Miguel Gutierrez/Agência Lusa

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (9) que o Natal será comemorado no país a partir de 1º de outubro. A decisão, transmitida em seu programa semanal “Con Maduro +”, foi justificada como uma forma de garantir “o direito à felicidade” dos venezuelanos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Essa é a segunda vez que Maduro antecipa as celebrações natalinas. Em 2024, após uma reeleição contestada pela oposição, o líder chavista também decretou o início das festas em outubro. Para críticos e analistas, a medida funciona como uma estratégia de distração diante da crise política e econômica.

PUBLICIDADE

O anúncio ocorre em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos, que mantêm navios de guerra posicionados no Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Washington acusa formalmente Maduro de narcoterrorismo desde 2020 e, em agosto, elevou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à sua captura.

“Vamos aplicar a fórmula de outros anos, que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade. O Natal começa na Venezuela em 1º de outubro”, declarou Maduro.

Segundo ele, a medida é uma resposta simbólica às pressões externas. “Ninguém no mundo vai tirar nosso direito à vida e à alegria”, afirmou o presidente venezuelano.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Polícia investiga pai de santo acusado de abusar de adolescente em terreiro

Autoridades apuram denúncias de que ele teria se aproveitado da confiança da vítima para cometer os crimes.

há 4 minutos

Polícia

Entregador apanha de namorada em delegacia após ser preso com droga em Manaus

Homem foi detido enquanto transportava droga para o Porto de Manaus; polícia investiga participação de outros envolvidos no tráfico.

há 24 minutos

Polícia

Membro de facção é preso em Manaus com R$ 300 mil suspeitos de lavagem de dinheiro

Suspeito foi detido após sacar grande quantia em agência bancária; arma de fogo também foi apreendida.

há 36 minutos

Mundo

Cachorro impede explosão ao apagar dinamite no quintal e vira herói; vídeo

Animal perdeu as cordas vocais após morder o explosivo, mas salvou a família de seu tutor.

há 1 hora

Manaus

Sine Amazonas divulga 237 vagas de emprego para esta terça-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora