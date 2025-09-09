Maduro antecipa novamente o Natal na Venezuela e decreta início das festas em 1º de outubro

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (9) que o Natal será comemorado no país a partir de 1º de outubro. A decisão, transmitida em seu programa semanal “Con Maduro +”, foi justificada como uma forma de garantir “o direito à felicidade” dos venezuelanos.

Essa é a segunda vez que Maduro antecipa as celebrações natalinas. Em 2024, após uma reeleição contestada pela oposição, o líder chavista também decretou o início das festas em outubro. Para críticos e analistas, a medida funciona como uma estratégia de distração diante da crise política e econômica.

O anúncio ocorre em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos, que mantêm navios de guerra posicionados no Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Washington acusa formalmente Maduro de narcoterrorismo desde 2020 e, em agosto, elevou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à sua captura.

“Vamos aplicar a fórmula de outros anos, que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade. O Natal começa na Venezuela em 1º de outubro”, declarou Maduro.

Segundo ele, a medida é uma resposta simbólica às pressões externas. “Ninguém no mundo vai tirar nosso direito à vida e à alegria”, afirmou o presidente venezuelano.