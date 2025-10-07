A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Maduro apela ao papa Leão XIV por paz na Venezuela em meio a tensão com os EUA

Em entrevista à TV estatal, Maduro afirmou ter “uma grande fé” no pontífice para preservar a segurança da Venezuela.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 17:45

Ver resumo

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta segunda-feira (6/10) que enviou uma carta ao papa Leão XIV, pedindo auxílio para promover a paz no país. A solicitação ocorre em meio a uma escalada das tensões com os Estados Unidos, que posicionaram navios de guerra no Caribe, próximos à costa venezuelana.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

Em entrevista à TV estatal, Maduro afirmou ter “uma grande fé” no pontífice para preservar a segurança da Venezuela. “Já pedi ajuda ao papa, ao nosso senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma grande fé que o papa Leão, como está escrito na carta que eu o mandei, ajude a Venezuela a preservar e alcançar a paz, a estabilidade. Que o papa Leão 14 abrace a Venezuela com sua palavra, com suas bênçãos, e abrace múltiplas vezes também com a diplomacia do Vaticano para que a Venezuela consiga uma grande vitória da paz”, disse.

PUBLICIDADE

A mobilização naval dos EUA, segundo o governo norte-americano, visa combater o narcotráfico na região. A ação foi intensificada após Maduro ser considerado chefe do cartel venezuelano Los Soles pelos EUA. Pelo menos quatro ataques de navios norte-americanos a embarcações no Caribe foram registrados recentemente, sob a justificativa de que transportavam drogas. Trump afirmou que 14 pessoas morreram em operações anteriores, embora ainda não tenha apresentado provas da ligação direta da Venezuela com o tráfico.

Maduro, por sua vez, classificou as ações dos EUA como “agressão armada” e negou qualquer envolvimento do país com o tráfico de entorpecentes. Questionado sobre esperar uma intervenção do papa, o presidente venezuelano disse: “Sim, bem, ele [papa] buscará os caminhos e esperamos que, então, a iniciativa possa ser tomada.”

Na última sexta-feira (3/10), outro ataque de navios norte-americanos foi divulgado, e Trump alegou que a embarcação continha “drogas suficientes para matar de 25 mil a 50 mil pessoas”. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, classificou o barco como ligado a organizações consideradas terroristas pelos EUA, seguindo a recente política americana de tratar grupos ligados ao tráfico internacional como ameaças terroristas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Filho mata a própria mãe enforcada com lençol e tenta esconder corpo dentro de casa

Polícia aponta que o suspeito já tinha mandado de prisão em aberto.

há 10 minutos

Famosos

Virginia Fonseca confirma fim do affair com Vinícius Jr

Influenciadora diz a Leo Dias que não havia relação séria e encerra o envolvimento após a divulgação de conversas atribuídas ao jogador.

há 14 minutos

Brasil

TCE-PE suspende concurso após aprovação de candidata investigada por fraudes em certames públicos

A medida foi tomada após a divulgação da lista de aprovados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

há 23 minutos

Famosos

Iza e Yuri Lima terminam novamente relacionamento

Esta é a segunda vez que Iza termina o relacionamento com Yuri Lima.

há 34 minutos

Polícia

Homem é detido por usar empresas de fachada para fraudar compras em Manaus

Detido no Japiim, homem usava dados de terceiros e empresas de fachada para fazer compras e não quitar débitos, segundo a investigação.

há 46 minutos