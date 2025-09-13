Maduro convoca reservistas e civis para treinamento militar em resposta a manobras dos EUA

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a convocação de reservistas, milicianos e jovens para treinamento militar em quartéis do país. A medida visa fortalecer a defesa nacional frente a manobras militares dos Estados Unidos no Caribe, que, segundo Maduro, seriam uma forma de cerco diplomático e militar contra a Venezuela.

Em um movimento que intensifica as tensões regionais, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou que reservistas, milicianos e jovens alistados se apresentassem aos quartéis para treinamento militar. A convocação foi anunciada em transmissão pela televisão estatal, onde Maduro afirmou que o objetivo é “aprender a defender a pátria”.

A decisão ocorre em meio a alegações do governo venezuelano de um suposto cerco diplomático e militar dos Estados Unidos. Washington teria mobilizado manobras no mar do Caribe, descritas oficialmente como operações contra o narcotráfico, mas que, segundo Maduro, visam pressionar Caracas.

Em discurso transmitido pela TV estatal, Maduro declarou: “Todas as armas que a República tem para se defender – fuzis, tanques e mísseis – foram mobilizadas por todo o país para defender nosso direito à paz. Quem quer paz, prepare-se para defendê-la”.

A medida também inclui o deslocamento de pelo menos 25 mil tropas das forças armadas para regiões próximas à Colômbia e ao Caribe, como parte de um esforço coordenado com as convocações.

Especialistas militares estimam que a Venezuela conta com cerca de 212 mil efetivos na Milícia Nacional Bolivariana e aproximadamente 123 mil soldados nas forças armadas regulares. No entanto, fontes consultadas indicam que apenas cerca de 30 mil milicianos estão bem treinados e armados.

A convocação de civis e reservistas para treinamento militar reflete a estratégia de Maduro de fortalecer a defesa nacional e responder a pressões externas, enquanto busca consolidar apoio interno em um momento de crescente isolamento internacional.