Mundo

Maduro convoca reservistas para alistamento diante de tensão com os EUA

Presidente convoca milícia e reservistas após aumento de recompensa americana por sua captura.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 07:56 - Atualizado em 22/08/2025 às 08:13

Nicolás Maduro

Foto: reprodução

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (21) uma mobilização nacional de alistamento para o próximo fim de semana. A convocação é direcionada à milícia, aos reservistas e à população em geral, como forma de reagir ao que o governo venezuelano classifica como “ameaças” dos Estados Unidos.

A medida ocorre após a Casa Branca elevar para US$ 50 milhões (cerca de R$ 274 milhões) a recompensa por informações que levem à captura de Maduro. Além disso, Washington lançou recentemente uma operação antinarcóticos na região do Caribe, aumentando a tensão diplomática com Caracas.

Em pronunciamento transmitido pela TV estatal, Maduro afirmou que a mobilização será uma “jornada de alistamento cívico-militar” marcada para sábado e domingo. “É hora de mostrar unidade e disposição para defender a pátria contra o império”, declarou o líder chavista.

A convocação se soma a outras iniciativas do governo venezuelano de reforçar o discurso nacionalista diante do isolamento internacional e das sanções impostas pelos Estados Unidos e aliados. Observadores internacionais veem o gesto como uma tentativa de fortalecer a base de apoio interno em meio à pressão externa crescente.

Leia mais: China comunista reage a ameaças dos EUA contra Maduro

