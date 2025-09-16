A notícia que atravessa o Brasil!

Maduro denuncia ofensiva dos EUA após novo ataque no Caribe

Presidente venezuelano acusa Washington de planejar agressão militar.

Por Fernanda Pereira

16/09/2025 às 09:33

Reprodução / Youtube

Notícias do Mundo – O clima de tensão entre Caracas e Washington voltou a se intensificar nesta segunda-feira (15/9). O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos de preparar uma “agressão de caráter militar” contra o país. “Há uma agressão em andamento, e a Venezuela está autorizada pelas leis internacionais a enfrentá-la”, afirmou em entrevista coletiva.

Horas depois, Donald Trump anunciou que forças americanas realizaram um bombardeio contra uma lancha supostamente usada pelo narcotráfico no Mar do Sul do Caribe. Três pessoas morreram na operação. Foi o segundo ataque do tipo em menos de duas semanas.

Segundo o líder chavista, a ação dos EUA faz parte de uma estratégia para desestabilizar a Venezuela e tomar seus recursos naturais. “Querem parti-la em pedaços, como fizeram com a Líbia e a Síria, e roubar nosso petróleo, gás, ferro e ouro. Isso não vai acontecer”, disse.

Leia mais: Governo Trump promete reação à condenação de Bolsonaro pelo STF

Já Trump classificou os alvos como “narcoterroristas” que transportavam drogas rumo aos EUA. “Se você está levando drogas que podem matar americanos, nós o caçaremos”, declarou o presidente norte-americano.

Especialistas ouvidos pelo Correio avaliam que uma operação militar dos EUA poderia mirar diretamente altos dirigentes do chavismo, como Diosdado Cabello e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López. Para eles, a ofensiva teria de vir acompanhada de forças de segurança capazes de garantir a estabilidade pós-Maduro.

Apesar da escalada verbal, analistas lembram que Washington mantém presença constante no Caribe para conter o tráfico e que Caracas há anos perdeu o controle sobre parte desse território marítimo. Mesmo assim, Maduro insiste em sustentar a narrativa de que enfrenta uma guerra permanente contra os EUA.

As relações diplomáticas entre os dois países estão rompidas desde 2019, embora tenham ensaiado aproximações recentes em temas como a troca de prisioneiros e a deportação de migrantes.

 

