Maduro escreve carta a Donald Trump e faz pedido; veja o que ele disse

Parte do conteúdo foi divulgada pela agência Reuters.

20/09/2025 às 21:01

Notícias do Mundo Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, enviou uma carta a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em meio à tensão entre os dois países nas últimas semanas. Parte do conteúdo foi divulgada pela agência Reuters neste sábado, 20.

No material, datado de 6 de setembro, quatro dias após o primeiro ataque dos Estados Unidos a uma embarcação que estaria transportando drogas no mar sul-americano, Maduro nega as acusações do governo norte-americano de que a Venezuela seja um ponto-chave no tráfico de drogas, indicando que apenas por volta de 5% das drogas produzidas pela Colômbia passassem por seu território, alegando, ainda, que cerca de 70% de todas elas seriam apreendidas pelas autoridades locais.

“Este é o caso mais flagrante de desinformação contra a nossa nação, com o objetivo de justificar uma escalada para um conflito armado que infligiria danos catastróficos a todo o continente”, escreveu Maduro.

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

Maduro também escreve uma mensagem direta a Trump, pedindo que “juntos possamos derrotar as mentiras que têm maculado nossa relação”, que deve ser “pacífica”, e estar sempre abertos para conversas por meio do diplomata Richard Grenell, “para superar os ruídos midiáticos e as fake news”.

“Estas e outras questões estarão sempre abertas para uma conversa direta e franca com seu enviado especial [Richard Grenell] para superar o ruído da mídia e as notícias falsas”, acrescentou o ditador.

Crise

Nas últimas semanas, os Estados Unidos têm feito um reforço militar no Mar do Caribe, nas proximidades da Venezuela. Membros do governo Trump afirmam que missão tem como objetivo interromper tráfico de drogas, mas autoridades militares e analistas dizem que verdadeiro objetivo pode ser derrubar presidente venezuelano.

Mais cedo neste sábado, 20, o presidente dos Estados Unidos publicou um recado direto ao país sul-americano: “Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais forçadas a entrar nos Estados Unidos”. Caso contrário, segundo ele, “o preço que pagarão será incalculável”.

O governo de Maduro, por sua vez, tem respondido às crescentes tensões com exercícios militares na região caribenha.

Estadão Conteúdo

