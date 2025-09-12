A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Maduro ordena mobilização em reação a operação americana no sul do Caribe

Presidente da Venezuela anuncia a operação “Independência 200”, com defesa de instalações estratégicas e convocação popular.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 09:42

Ver resumo

Reprodução

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou nesta quinta-feira (11/9) a mobilização das Forças Armadas e de milícias civis em todo o território nacional diante do que classificou como uma “ameaça imperial” dos Estados Unidos. A medida foi apresentada como parte da operação “Independência 200”, que prevê a ativação de 284 frentes de batalha em áreas urbanas, instalações estratégicas, fronteiras e centros de produção de petróleo.

PUBLICIDADE

Maduro afirmou que “os mares, as terras e as riquezas pertencem ao povo venezuelano” e reforçou que o país “não aceita ameaças de agressão”. Ele destacou que tropas e unidades civis estão posicionadas para defender aeroportos, portos, usinas e pontos de fronteira.

Leia mais: Maduro acusa EUA de tentar “colonizar” a América do Sul com ação naval no Caribe

PUBLICIDADE

A escalada ocorre após os Estados Unidos enviarem oito navios e reforços aéreos ao sul do Caribe, ação que Washington descreveu como parte de uma ofensiva contra o tráfico internacional de drogas. No início de setembro, forças americanas atacaram uma embarcação que teria partido da costa venezuelana, episódio em que 11 pessoas morreram. O presidente Donald Trump classificou os alvos como “narcoterroristas” e alertou que responderá a qualquer ameaça.

Apesar do tom de confronto, Maduro também declarou que a Venezuela “não agride ninguém” e que está aberta ao diálogo, embora mantenha a mobilização de militares e milicianos. Segundo ele, a estratégia de resistência nacional busca unir civis e forças armadas para preservar a soberania e proteger o território diante da presença militar americana no Caribe.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

“Se não tiver pagamento hoje a cidade vai parar novamente”, diz representante dos rodoviários em Manaus

A ameaça de nova paralisação preocupa milhares de trabalhadores que dependem diariamente do transporte coletivo para se deslocar em Manaus.

há 3 minutos

Manaus

Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Yara Lins ressaltou a relevância de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

há 19 minutos

Manaus

Rodoviários de Manaus fazem nova paralização de ônibus e prejudicam usuários nesta sexta-feira (12)

Motoristas exigem pagamento de benefícios atrasados.

há 22 minutos

Política

“Injusta, marcada pelo deboche e perseguição”, diz Maria do Carmo sobre condenação de Bolsonaro

Nas redes sociais, Maria do Carmo disse que o caso foi marcado por injustiça, deboche e perseguição.

há 26 minutos

Famosos

Justiça nega habeas corpus e mantém rapper Oruam preso

Rapper de 25 anos responde por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e associação para o tráfico.

há 29 minutos