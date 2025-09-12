Maduro ordena mobilização em reação a operação americana no sul do Caribe

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou nesta quinta-feira (11/9) a mobilização das Forças Armadas e de milícias civis em todo o território nacional diante do que classificou como uma “ameaça imperial” dos Estados Unidos. A medida foi apresentada como parte da operação “Independência 200”, que prevê a ativação de 284 frentes de batalha em áreas urbanas, instalações estratégicas, fronteiras e centros de produção de petróleo.

Maduro afirmou que “os mares, as terras e as riquezas pertencem ao povo venezuelano” e reforçou que o país “não aceita ameaças de agressão”. Ele destacou que tropas e unidades civis estão posicionadas para defender aeroportos, portos, usinas e pontos de fronteira.

A escalada ocorre após os Estados Unidos enviarem oito navios e reforços aéreos ao sul do Caribe, ação que Washington descreveu como parte de uma ofensiva contra o tráfico internacional de drogas. No início de setembro, forças americanas atacaram uma embarcação que teria partido da costa venezuelana, episódio em que 11 pessoas morreram. O presidente Donald Trump classificou os alvos como “narcoterroristas” e alertou que responderá a qualquer ameaça.

Apesar do tom de confronto, Maduro também declarou que a Venezuela “não agride ninguém” e que está aberta ao diálogo, embora mantenha a mobilização de militares e milicianos. Segundo ele, a estratégia de resistência nacional busca unir civis e forças armadas para preservar a soberania e proteger o território diante da presença militar americana no Caribe.