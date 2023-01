Mãe é detonada na web após criar conteúdo erótico com a filha: ‘Não me arrependo’

Criticada por vender conteúdo erótico ao lado de sua filha no OnlyFans, a australiana Evie Leana, de 37 anos, afirmou que não se arrepende e que “se diverte muito” no perfil adulto que construiu com a herdeira.

Em entrevista à Closer, Evie, que mora em Adelaide, na Austrália, e é mãe de quatro filhos, contou que ela e a filha, Tiahnee, de 20 anos, já faturaram mais de R$ 620 mil com a plataforma.

“As pessoas me diziam que eu deveria procurar um trabalho de verdade, que eu deveria ter respeito próprio, mas eu sabia que elas tinham a mente fechada”, afirmou. “Nunca vou me arrepender de fazer OnlyFans com a minha filha, nos divertimos muito”, ressaltou.

Tiahnee destacou que a parceria com a mãe “fez com que o público prestasse mais atenção em nós, ganhamos mais fãs e mais dinheiro”.

Com o faturamento no site, a jovem já conseguiu comprar uma casa própria, adquirir independência financeira, além de poder agradar às pessoas que gosta com presentes.

