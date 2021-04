Manifestantes cercam delegacia após morte de homem negro em Minneapolis

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Centenas de pessoas protestaram na noite deste domingo (11) em uma cidade de Minnesota depois que um homem negro foi baleado por um policial durante uma blitz de trânsito e acabou morrendo.

A morte ocorreu no início da tarde deste domingo em Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, a cerca de 16 quilômetros de onde o ex-policial Derek Chauvin está sendo julgado pelo assassinato de outro homem negro, George Floyd.

O governador de Minnesota, Tim Walz, identificou o homem morto neste domingo como Daunte Wright. “Gwen e eu estamos orando pela família de Daunte Wright enquanto nosso estado lamenta outra vida de um homem negro levada pela polícia”, escreveu Walz em um tweet.

A polícia disse que, por volta das 14h, tentava prender um homem durante uma blitz de trânsito depois de identificar que ele tinha mandados pendentes. Ele voltou para o veículo e um policial atirou nele, diz a versão oficial.

Ele ainda dirigiu por vários quarteirões antes de atingir outro veículo, segundo a polícia. Tim Gannon, o chefe de polícia de Brooklyn Center, disse que a polícia e a equipe médica tentaram salvar a vida do homem após o acidente, mas ele morreu no local.

Manifestação

Os manifestantes se reuniram na noite deste domingo e marcharam em direção ao Departamento de Polícia levando a uma “crescente agitação civil”, segundo declaração do prefeito da cidade, Mike Elliott.

Imagens aéreas feitas por uma afiliada da CNN neste domingo mostraram vários carros da polícia ao redor do local onde Wright morreu. As ruas foram tomadas por uma multidão e o vídeo mostra pessoas tentando danificar as viaturas.

O estado enviou a Guarda Nacional de Minnesota e o prefeito de Brooklyn Center declarou toque de recolher às 6h desta segunda-feira (12), no horário local.

Toque de recolher declarado e escolas fechadas

A mãe de Wright, Katie Wright, disse à outra afiliada da CNN que seu filho de 20 anos ligou para ela quando estava sendo parado pela polícia.

“Ele disse que o pararam porque ele tinha purificadores de ar pendurados no espelho retrovisor”, disse a mãe, chorando. “Um minuto depois, liguei e a namorada dele, que estava como passageira, atendeu e disse que ele havia levado um tiro.”

“Ele não merecia ser baleado e morto assim”, disse a mãe de Daunte Wright. O Bureau of Criminal Apprehension (BCA) de Minnesota conduzirá uma investigação, disse o chefe de polícia.

A Comunidade de Escolas de Brooklyn Center anunciou que as escolas serão fechadas nesta segunda-feira e as aulas passarão para o modelo à distância “por precaução” após o tiroteio, escreveu a superintendente, Carly Baker, em uma mensagem postada no site da instituição.

“Não processei totalmente a tragédia que ocorreu em nossa comunidade e estou priorizando a segurança e o bem-estar de nossos alunos, famílias, funcionários e membros da comunidade.”

Multidão em direção ao departamento de polícia

Cerca de 100 pessoas estavam no local da morte e entre 100 e 200 pessoas marcharam, mais tarde, em direção ao Departamento de Polícia da cidade, disse o comissário do Departamento de Segurança Pública (DPS) de Minnesota, John Harrington, em uma entrevista coletiva na noite deste domingo.

