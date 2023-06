Os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg, conhecidos por sua rivalidade nos negócios, agora afirmam que desejam resolver suas diferenças em uma luta no ringue.

Recentemente, o proprietário do Twitter e CEO da Tesla, Elon Musk, twittou que estava “pronto para uma briga no ringue” com Zuckerberg, CEO da Meta. Em resposta, Zuckerberg postou uma captura de tela do tweet de Musk em seu story no Instagram nesta quarta-feira (21) e escreveu: “Envie-me a localização”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musk respondeu a um tweet sobre a luta do editor do site de notícias de tecnologia Verge, Alex Heath, mencionando “Vegas Octagon”, em referência à arena em Las Vegas que sedia o Ultimate Fighting Championship.

Em outro tweet separado, Musk acrescentou: “Eu tenho um movimento especial chamado ‘The Walrus‘, onde simplesmente deito sobre meu oponente e não faço nada”.

A Meta foi contatada pela CNN para comentar, mas um porta-voz da empresa afirmou à Verge: “A história [no Instagram] fala por si”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda não está claro se Zuckerberg e Musk estão falando sério ou apenas brincando.

Quanto ao resultado da luta no ringue, ainda é desconhecido. Musk é fisicamente maior que Zuckerberg, mas este último é conhecido por praticar jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa, e conquistou medalhas de ouro e prata em um torneio em maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A plataforma de apostas esportivas Oddspedia comparou as probabilidades de várias casas de apostas, incluindo Bovada, Bet Online e Ladbrokes, concluindo que Zuckerberg tem 83% de chance de vencer a luta.

Por outro lado, a casa de apostas Paddy Power aposta que o confronto nunca acontecerá. No entanto, caso aconteça, eles acreditam que ambos os homens terão chances iguais de vencer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um porta-voz da empresa irlandesa afirmou em comunicado: “Se essa luta realmente ocorrer, com um pouco de sorte, ambos ganharão um pouco de bom senso um com o outro”.

As informações sobre a luta entre os dois bilionários continuam a gerar especulações e incertezas.

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST