McDonald ‘s anuncia saída da Rússia e deve deixar mais 60 mil desempregados

Três décadas após entrar na Rússia como um símbolo do capitalismo nos escombros da União Soviética, o McDonald’s anunciou, nesta segunda-feira, 16, que iniciará o processo de saída do país com a venda dos negócios locais. Segundo comunicado, a medida é uma resposta à “crise humanitária” decorrente da invasão russa da Ucrânia.

A empresa espera incorrer em encargo entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão com os planos de desinvestimento. A rede americana venderá todas as filiais russas de seus restaurantes a um comprador local, embora pretenda manter a posse da marca comercial no país. A prioridade é assegurar que os 62 mil empregados continuem sendo pagos até o fim da eventual transação e que consigam posições no futuro, de acordo com a nota.

Em março, poucas semanas após o início da ofensiva russa na Ucrânia, o McDonald’s havia anunciado que fecharia temporariamente as mais de 800 lojas na Rússia. A decisão acompanhou um êxodo de empresas ocidentais do país, à medida que Estados Unidos e aliados adotaram uma série de sanções contra Moscou.