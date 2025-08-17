A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Documento entregue por Donald Trump aborda denúncia de crimes de guerra russos.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 18:56 - Atualizado em 17/08/2025 às 19:03

Ver resumo

Notícias do Mundo Durante a cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, realizada sábado, 16 no Alasca, a primeira-dama americana, Melania Trump, enviou uma carta ao presidente russo tratando do sequestro de crianças ucranianas, prática denunciada como crime de guerra por tribunais internacionais.

PUBLICIDADE

O documento foi entregue pessoalmente por Trump, mas seu conteúdo não foi divulgado por nenhuma das partes envolvidas, segundo a agência Reuters.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o gesto em contato com Trump após o encontro, e o chanceler ucraniano Andrii Sybiha qualificou a atitude como um “ato de humanismo”.

PUBLICIDADE

A reunião entre os dois líderes não resultou em acordo para cessar-fogo, apesar de Trump ter considerado as conversas “extremamente produtivas”.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra Putin e Alekseyevna Lvova-Belova por sequestro de mais de 19 mil crianças ucranianas, transferidas ilegalmente para a Rússia e entregues a orfanatos ou famílias russas, acusação que Moscou nega sob alegação de proteção a menores vulneráveis.

LEIA MAIS: Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

Segundo dados da ONU, entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2024, quase 700 crianças morreram e outras quase 2 mil ficaram feridas em decorrência do conflito, destacando o impacto humanitário severo da guerra.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Brasil: Elite pública ganha até 20 vezes mais que a população, revela estudo

Diferença supera 108% da média mundial.

há 1 hora

Amazonas

Decreto que suspende transparência em Apuí leva Prefeitura à mira do Ministério Público do Amazonas

Órgão cobra explicações sobre decreto de emergência que suspendeu acesso a informações por 45 dias.

há 2 horas

Esporte

Chocolate: Vasco aplica maior goleada da história contra o Santos no Morumbi

Time carioca vence por 6 a 0 na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca recorde no confronto.

há 2 horas

Desaparecidos

Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

Paulo Vitor Davi da Silva Júnior, de 24 anos, que está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (14/08).

há 2 horas

Brasil

Prefeito de Macapá não aceita ser questionado e agride jornalista durante vistoria em obra; vídeo

Incidente envolvendo Dr. Furlan e blogueiro gera repercussão; Prefeitura alega agressões mútuas e registra B.O.

há 2 horas