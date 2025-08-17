Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Notícias do Mundo – Durante a cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, realizada sábado, 16 no Alasca, a primeira-dama americana, Melania Trump, enviou uma carta ao presidente russo tratando do sequestro de crianças ucranianas, prática denunciada como crime de guerra por tribunais internacionais.

O documento foi entregue pessoalmente por Trump, mas seu conteúdo não foi divulgado por nenhuma das partes envolvidas, segundo a agência Reuters.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o gesto em contato com Trump após o encontro, e o chanceler ucraniano Andrii Sybiha qualificou a atitude como um “ato de humanismo”.

A reunião entre os dois líderes não resultou em acordo para cessar-fogo, apesar de Trump ter considerado as conversas “extremamente produtivas”.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra Putin e Alekseyevna Lvova-Belova por sequestro de mais de 19 mil crianças ucranianas, transferidas ilegalmente para a Rússia e entregues a orfanatos ou famílias russas, acusação que Moscou nega sob alegação de proteção a menores vulneráveis.

Segundo dados da ONU, entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2024, quase 700 crianças morreram e outras quase 2 mil ficaram feridas em decorrência do conflito, destacando o impacto humanitário severo da guerra.