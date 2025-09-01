Menino sofre queimaduras graves ao tentar reproduzir desafio viral

Notícias do Mundo – Um garoto de 12 anos precisou ser hospitalizado no Texas, Estados Unidos, após se ferir gravemente ao tentar reproduzir uma tendência perigosa das redes sociais. O menino, identificado como Caden Ballard, sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau depois de acender álcool isopropílico dentro de uma garrafa plástica.

De acordo com informações divulgadas pela emissora local KTAB, Caden contou que havia visto a prática viral na internet e decidiu testá-la junto com o irmão. “Você coloca um pouco de álcool isopropílico em uma garrafa, acende e o fogo sobe. Eu fiz isso com meu irmão, parecia muito legal”, relatou. Porém, ao tentar descartar o recipiente em chamas, a situação saiu do controle e o fogo se espalhou rapidamente para sua camisa.

O detalhe perigoso é que as chamas do álcool podem ser quase invisíveis, o que dificultou a percepção imediata do risco. A mãe do menino, Christina Ballard, disse que estava em outra parte da propriedade quando percebeu a gravidade do acidente. “Quando cheguei à varanda, vi que o rosto, o peito, os braços e a barriga dele estavam tomados por queimaduras. Parecia que a pele dele havia derretido”, afirmou.

Segundo autoridades locais, a rápida ação do irmão mais velho foi fundamental para evitar um desfecho ainda pior. Ele orientou Caden a retirar a roupa, deitar e rolar pelo chão, técnica básica para sufocar as chamas antes da chegada do atendimento médico de emergência.

O caso serve como alerta para os perigos de desafios virais que circulam nas redes sociais. Especialistas reforçam que muitas dessas práticas não são apenas arriscadas, mas podem ter consequências irreversíveis, colocando em risco a vida de crianças e adolescentes.