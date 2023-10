‘Meu filho morreu como um herói’, diz pai de homem morto durante ataque a tiros nos EUA

Leroy Walker, pai de um dos homens tragicamente assassinados no recente ataque a tiros, demonstrou orgulho e pesar ao falar sobre seu filho, Joseph, que perdeu a vida enquanto tentava impedir o atirador, responsável pelo terrível episódio que abalou a cidade de Lewiston, no Estado do Maine, ocorrido na quarta-feira, 25.

Joseph, um homem de 56 anos, desempenhava a função de gerente no bar atacado pelo atirador no momento do trágico episódio. “Meu filho morreu como herói”, disse o pai em meio ao luto. “Ele pegou uma faca de açougueiro e tentou atacar o atirador para impedi-lo de ferir mais alguém.”

Conforme Leroy revelou, Joseph tinha um histórico de iniciativas para angariar fundos em prol de causas locais e estava, à época do ataque, organizando um evento para ajudar ex-militares.

O falecido tentou neutralizar o atirador, recebendo dois disparos na região do estômago durante a perseguição. O trágico incidente ocorreu durante um campeonato de cornhole, uma atividade comum na comunidade local, especialmente entre os membros da comunidade surda, trazendo uma profundidade ainda maior à tragédia.