Milei veta aumento de aposentadorias aprovado pelo Congresso e cita risco fiscal

Notícias do Mundo – O presidente da Argentina, Javier Milei, vetou nesta segunda-feira (4) o projeto de lei que previa o aumento de aposentadorias e reforçava a proteção a pessoas com deficiência. As propostas haviam sido aprovadas pelo Congresso em julho, mas, segundo o governo, comprometem o equilíbrio fiscal do país.

“A administração dos recursos públicos deve ser realizada de forma responsável e de acordo com os propósitos públicos e o princípio da boa administração”, afirmou o decreto publicado no diário oficial argentino.

PUBLICIDADE

A decisão já havia sido antecipada por Milei, que declarou publicamente em julho sua intenção de barrar o reajuste. “Todos sabem o que vou fazer. Vamos vetar. E mesmo na circunstância de que o veto seja derrubado [pelo Congresso], vamos judicializar”, afirmou, em discurso na Bolsa de Comércio da Cidade de Buenos Aires.

Leia mais: Veja vídeo: Javier Milei presenteia Elon Musk com motosserra em evento conservador

O veto presidencial ocorre em meio a uma série de medidas econômicas adotadas pelo governo, que tem como prioridade manter o superávit fiscal. Após a aprovação dos aumentos pelo Senado, integrantes da gestão Milei reforçaram que essa política é “permanente e inegociável”.

PUBLICIDADE

A decisão gera reações no Congresso e entre setores sociais que defendem maior proteção a aposentados e pessoas com deficiência, especialmente diante da crise econômica e da alta inflação no país. Ainda não há definição sobre uma possível tentativa do Legislativo de derrubar o veto presidencial.