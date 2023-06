Milionário paquistanês e bilionário britânico estão entre desaparecidos de submarino que levava turistas para ver destroços do Titanic

Um submarino turístico que faz visitas aos destroços do Titanic, a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá, desapareceu no último domingo (18/6). Entre os tripulantes estão Hamish Harding, um bilionário empresário e explorador britânico de 58 anos, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman. A família Dawood é uma das mais ricas do Paquistão.

Além deles o submarino também transportava um renomado explorador francês e o proprietário da empresa OceanGate, responsável pela expedição.

A imprensa internacional divulgou a identidade dos cinco tripulantes do veículo submersível, que é utilizado em expedições para explorar os destroços da famosa embarcação. O submarino foi lançado na água na manhã de domingo e perdeu o sinal cerca de 1 hora e 45 minutos após submergir.

As equipes de busca e resgate da Guarda Costeira do Canadá e dos Estados Unidos estão entrando no terceiro dia de operações, lutando contra o tempo para localizar o submarino.

O bilionário britânico Hamish Harding é um empresário, aviador e “turista espacial”. Como diretor da Action Aviation, uma empresa especializada na venda de aeronaves comerciais e privadas, ele participava da expedição como especialista.

Harding é um explorador renomado, tendo viajado para o espaço e estabelecido três recordes mundiais, dois deles relacionados a explorações oceânicas: a maior distância percorrida debaixo d’água e o maior tempo passado no mar.

Em suas redes sociais, o aventureiro mencionou que, devido às condições climáticas na região de Newfoundland, no Canadá, essa poderia ser a única missão tripulada aos destroços do Titanic em 2023.

Paul-Henry Nargeolet, mencionado por Harding em sua publicação, é o principal especialista do mundo no naufrágio. Com 77 anos, o ex-comandante da marinha francesa é conhecido como “Sr. Titanic” devido à sua expertise nessa área.

Nos últimos 35 anos, Nargeolet dedicou-se ao estudo do caso e participou de várias expedições submarinas aos destroços. Em 1987, fez parte da equipe que resgatou uma série de objetos do naufrágio – o Titanic afundou em 1912 após colidir com um iceberg.

Custo

A OceanGate cobra US$ 250.000 (R$ 1.194.625 milhão) por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os destroços do Titanic.

O submarino pode acomodar cinco pessoas, diz a empresa, o que geralmente inclui um piloto, três convidados pagantes e o que chama de “especialista em conteúdo”.

Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, leva oito horas.

O site da empresa diz que havia mais duas expedições para o Titanic planejadas para junho de 2024.

Redação AM POST