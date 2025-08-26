Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de antissemitismo e apoio ao Hamas após saída do Brasil da IHRA

Notícias do Mundo – O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, criticou duramente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (26/8), acusando-o de ser um “antissemita declarado e apoiador do Hamas”.

Katz fez essas declarações em resposta à decisão do governo brasileiro de retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), alegando que Lula está se alinhando com regimes como o Irã, que nega o Holocausto e ameaça destruir Israel.

A saída do Brasil da IHRA foi justificada pelo governo Lula como uma reação à pressão internacional sobre Israel diante da crise humanitária na Faixa de Gaza.

Katz argumentou que essa decisão coloca o Brasil “ao lado de regimes que negam abertamente o Holocausto e ameaçam destruir o Estado de Israel”.

Ele também comparou Lula ao líder do Irã, Ali Khamenei, sugerindo que o presidente brasileiro está sendo controlado por interesses externos.

Essas declarações refletem o aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

O governo israelense acusa o Brasil de ter posturas pró-Hamas, enquanto Lula tem criticado a atuação de Israel na região.