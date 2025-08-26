A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de antissemitismo e apoio ao Hamas após saída do Brasil da IHRA

Israel Katz afirma que decisão do Brasil de sair da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto o coloca ao lado de regimes hostis.

Por Marcia Jornalist

26/08/2025 às 11:39

Ver resumo

Notícias do Mundo O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, criticou duramente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (26/8), acusando-o de ser um “antissemita declarado e apoiador do Hamas”.

PUBLICIDADE

Katz fez essas declarações em resposta à decisão do governo brasileiro de retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), alegando que Lula está se alinhando com regimes como o Irã, que nega o Holocausto e ameaça destruir Israel.

A saída do Brasil da IHRA foi justificada pelo governo Lula como uma reação à pressão internacional sobre Israel diante da crise humanitária na Faixa de Gaza.

Katz argumentou que essa decisão coloca o Brasil “ao lado de regimes que negam abertamente o Holocausto e ameaçam destruir o Estado de Israel”.

PUBLICIDADE

Ele também comparou Lula ao líder do Irã, Ali Khamenei, sugerindo que o presidente brasileiro está sendo controlado por interesses externos.

Essas declarações refletem o aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

LEIA MAIS: Abandonada há dois meses, cadela acabou comendo outro cachorro para sobreviver em Manaus

O governo israelense acusa o Brasil de ter posturas pró-Hamas, enquanto Lula tem criticado a atuação de Israel na região.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Esporte

Seleção Brasileira anuncia amistosos contra Coreia do Sul e Japão na preparação para a Copa do Mundo 2026

Após encerramento das Eliminatórias, Canarinha inicia fase de testes contra seleções asiáticas.

há 6 segundos

Amazonas

Amazonas registra menor número de roubos a pedestre em uma década

Redução de mais de 50% entre janeiro e julho é resultado de policiamento reforçado e uso de tecnologia.

há 4 minutos

Brasil

CPMI do INSS inicia trabalhos e terá investigações dos governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula

Relator promete rigor com responsáveis por fraudes.

há 34 minutos

Brasil

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski e acusa Eduardo Bolsonaro de “traição à pátria”

Presidente chama decisão americana de “inaceitável”.

há 36 minutos

Política

Mário César Filho cobra inclusão de crianças autistas em escolas do AM: “precisamos ter um olhar para elas”

O parlamentar disse que tem recebido relatos constantes de famílias denunciando a negativa de matrícula para alunos autistas.

há 37 minutos