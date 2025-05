Missa de posse do papa Leão XIV ocorrerá em 18 de maio

Notícias do Mundo – O papa recém-eleito Leão XIV celebrará a missa de início de pontificado, na Praça São Pedro, às 10h (horário local, 5h em Brasília) do próximo dia 18.

Na terça-feira, 20 de maio, ele tomará posse da Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros.

PUBLICIDADE

Leia mais: Veja o que o novo papa já falou sobre abusos sexuais e participação das mulheres na Igreja

A data, divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Vaticano, marca o início do pontificado do líder da Igreja Católica, que congrega 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo.

Ainda de acordo com a Santa Sé, neste sábado (10), o papa se reúne com os cardeais. No domingo (11), marcando sua primeira aparição pública após a eleição, estão previstas uma oração e uma saudação a partir da sacada da Basílica de São Pedro.