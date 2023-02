Missão humanitária brasileira chega à Turquia para auxiliar população

Agência Brasil

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que leva a missão humanitária do Brasil para a Turquia pousou na capital Ancara por volta de 1h desta sexta-feira (10).

A equipe de reportagem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ficou cerca de 24 horas dentro da aeronave, desde o embarque em Guarulhos, São Paulo, até finalmente desembarcar.

A previsão inicial era de 12 horas de voo direto para Adana, cidade turca mais próxima da região onde houve o terremoto. Ao chegar no espaço aéreo turco, no entanto, a aeronave foi desviada para Ancara, porque não havia espaço no pátio do aeroporto de Adana.

A informação é que a situação em Adana é caótica, por causa da chegada de ajuda de várias partes do mundo. Com essa mudança de rota, o governo turco disponibilizou dois aviões para transportar os integrantes da missão humanitária brasileira e as 10 toneladas de carga, entre medicamentos e outros mantimentos básicos.

São 40 pessoas que fazem parte da missão humanitária, entre elas 22 bombeiros de São Paulo, seis de Minas Gerais e seis do Espírito Santo.

Profissionais como o Capitão Mininel, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que traz a experiência da atuação no rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. É a primeira vez em missão internacional, e ele sabe que enfrentará dificuldades extras em solo estrangeiro.

A comitiva conta ainda com médicos e integrantes da Defesa Civil, além de dois representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. De acordo com o coordenador geral da missão humanitária, Rafael Pereira Machado, ainda há a expectativa de resgatar pessoas com vida.

A equipe da missão humanitária deve atuar primeiro em Kahramanmaras, local do epicentro dos tremores da última segunda-feira. Até agora, foram contabilizados mais de 20 mil mortos e outras milhares de pessoas seguem desaparecidas.