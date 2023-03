Modelo brasileira é morta pela polícia nos Estados Unidos

Redação AM POST

Uma modelo alagoana que morava nos Estados Unidos foi morta na Califórnia. Há mais de um mês, parentes tentam trazer o corpo dela para o Brasil. Gleise Graciela Firmiano, 30, foi executada pela polícia no condado de San Bernardino em 30 de janeiro;.

Ela teria fugido de casa com uma arma após discutir com o companheiro, que acionou a polícia. A brasileira foi encontrada pouco depois e acabou morta, mas ainda não há clareza sobre a motivação do assassinato.

Segundo porta-voz dos investigadores, não há evidências de que a mulher tenha atirado contra os agentes, houve um “encontro de forças letais”.

Os familiares dela foram informados sobre a morte apenas no dia 9 de fevereiro.

O custo para trazer o corpo da mulher de volta ao Brasil é de R$ 75 mil, dinheiro que a família, natural de Penedo, no interior de Alagoas, não tem.

A irmã de Gleise afirmou que as versões que a polícia deu à família divergem. Primeiro, eles informaram que a modelo não tinha atirado contra eles, ficando apenas com a arma em mãos no momento da abordagem, mas, após a repercussão que a história tomou, teriam mudado a narrativa.

O Itamaraty afirmou que presta a “assistência cabível” à família da jovem e negou que tenha responsabilidade no traslado do corpo.