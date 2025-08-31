A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Morre brasileiro que servia como sargento no exército de Israel, informa ministro

Ariel Lubliner, servia ao exército de Israel como sargento.

31/08/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Mundo Ariel Lubliner, brasileiro que servia ao exército de Israel como sargento, morreu neste sábado, 30, na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter). Aos 34 anos, ele era casado e tinha um filho de nove meses.

PUBLICIDADE

“Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel”, informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

PUBLICIDADE

Recentemente, o ministro israelense acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter desrespeitado “a memória do Holocausto” e de ser uma “vergonha”, “persona non grata”, “antissemita” e “apoiador do Hamas”.

“Agora, ele [Lula] revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA – o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel – colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como Ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados”, afirmou Katz em uma publicação em português em sua conta oficial no X.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

Coronel Jorge Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento.

há 34 minutos

Brasil

‘Pressão de Trump não vai intimidar STF no julgamento de Bolsonaro’, avalia cientista política

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa na próxima semana a julgar Bolsonaro.

há 2 horas

Brasil

Veja o momento da prisão dos suspeitos de invadir e assaltar a casa da ex-mulher de Bolsonaro

A ex-mulher de Bolsonaro foi feita refém junto com os pais durante a ação criminosa.

há 3 horas

Brasil

Justiça revoga cautelares contra Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

O empresário foi alvo da Operação Ícaro, que apura o pagamento de propinas bilionárias na Secretaria da Fazenda em troca da restituição de ICMS.

há 4 horas

Polícia

“Justiceiro” impede assalto e mata suspeito em posto de combustíveis no bairro Alvorada

Um dos assaltantes caiu no local, sem vida. O outro foi baleado na perna, contido por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

há 4 horas