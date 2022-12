Morre jornalista americano Grant Wahl, expulso de estádio por vestir camisa LGBT no Catar

Redação AM POST

Grant Wahl, conhecido jornalista esportivo, veio a óbito após passar mal durante um jogo da Copa do Mundo no Catar. O jornalista morreu na última sexta-feira (9), durante a partida entre Holanda e Argentina, por uma vaga na semifinal do mundial.

Continua depois da Publicidade

A morte do jornalista esportivo foi confirmada pela equipe e pela federação de futebol, em uma postagem nas redes sociais: ‘Todos do futebol dos Estados Unidos da América estamos com o coração partido ao saber que perdemos Grant Wahl’, disse a federação.

Segundo informações de outro colega de profissão, o jornalista teve um mal súbito durante a prorrogação no jogo entre Argentina e Holanda. Ainda de acordo com amigos próximos, Grant estaria se queixando de muita tosses, pois teria tido bronquite semanas antes do jogo.

O jornalista ficou mundialmente conhecido na internet após ter sido proibido de entrar num estádio de futebol por estar vestindo uma camisa com um arco-íris estampado. Além do pedido para trocar de roupa, Grant afirmou que seu celular foi tirado de sua posse após ele publicar a foto da camiseta na internet.