Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos

Ozzy Osbourne, lendário vocalista do Black Sabbath e um dos principais nomes do heavy metal mundial, morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi confirmada por um comunicado da família, que destacou que o cantor faleceu cercado de amor e pediu respeito à privacidade neste momento de luto.

Nascido John Michael Osbourne em Birmingham, na Inglaterra, Ozzy ganhou fama mundial como o carismático e provocador “Príncipe das Trevas”. Com sua voz marcante e estilo irreverente, ele ajudou a moldar os alicerces do heavy metal ao lado do Black Sabbath, banda com a qual lançou discos antológicos como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) e Master of Reality (1971).

Após sair da banda em 1979, Ozzy seguiu uma bem-sucedida carreira solo, marcada por hits como Crazy Train, No More Tears e Mr. Crowley. Sua presença de palco, combinada com o visual sombrio e performances impactantes, o transformaram em uma lenda viva do rock. Além da música, ele também ficou conhecido por sua personalidade excêntrica, tanto nos palcos quanto fora deles.

Nos últimos anos, o cantor enfrentava uma série de problemas de saúde. Diagnosticado com Parkinson em 2019, Ozzy passou por várias cirurgias e chegou a afirmar publicamente que mal conseguia andar. Mesmo assim, mantinha o bom humor e seguia conectado com seus fãs: “Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo”, chegou a dizer em entrevista.

O artista também foi destaque fora dos palcos com o reality show The Osbournes, exibido entre 2002 e 2005 na MTV americana. A atração acompanhava o dia a dia da família Osbourne e revelou um lado mais íntimo e cômico do cantor, que conquistou ainda mais admiradores pelo mundo.

Ozzy deixa a esposa, Sharon Osbourne, e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot. Sua morte marca o fim de uma era para o heavy metal, mas seu legado permanece vivo através de gerações de fãs e músicos influenciados por sua trajetória.