Movimento terrorista Houthis se torna uma ameaça à economia global e ao comércio marítimo

Nos últimos meses, o mundo voltou sua atenção para o conflito entre Israel e o Hamas. No entanto, uma outra organização tem causado preocupação devido à sua capacidade de destruição, colocando em risco a economia global. Os Houthis, financiados pelo Irã e considerados irmãos de outras organizações terroristas perigosas, têm controlado grande parte do Iêmen, ameaçando o comércio marítimo e a estabilidade econômica mundial.

O governo dos Estados Unidos redesignou, na última quarta-feira (17), os Houthis como uma entidade Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT, na sigla em inglês) após os ataques contínuos do grupo armado do Iêmen.

Os Houthis são rebeldes xiitas que surgiram na década de 1990, liderados por Abdul-Malik al-Houthi. O nome do grupo é uma homenagem ao irmão do atual líder e sua criação teve o objetivo de representar a vertente sectária xiita do islã, conhecida como zaidis. Além disso, o movimento surgiu para frear a influência sunita no país, especialmente da Arábia Saudita.

Influência do Irã e o “eixo da resistência”

A expansão do poder dos Houthis e a profissionalização de seus combatentes não foram coincidência. O Irã tem financiado e apoiado diversas facções terroristas pelo mundo, incluindo os Houthis, no chamado “eixo da resistência”. Além deles, o Hezbollah e milícias xiitas também fazem parte deste grupo. O Hamas, responsável pelo ataque contra Israel no ano passado, também é considerado um aliado próximo.

Ataques dos Houthis e o impacto na economia global

Com o conflito entre Hamas e Israel, os Houthis intensificaram seus ataques contra embarcações no Mar Vermelho, dificultando o acesso ao canal de Suez. Essa rota marítima é uma das mais importantes do mundo para o comércio, impactando negativamente a economia global. Portanto, essa organização terrorista está desestabilizando ainda mais a já fragilizada economia mundial, que enfrenta disputas comerciais entre Estados Unidos e China, além da Guerra na Ucrânia.

Arsenal dos Houthis e seu objetivo de testar os inimigos

Os Houthis possuem um arsenal composto por mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones suicidas. Esses recursos têm sido utilizados para testar o limite de seus inimigos na região e no mundo. A organização terrorista possui um poder de destruição significativo, mesmo sendo considerada um grupo rebelde desorganizado. Enquanto isso, os 33 milhões de habitantes do Iêmen sofrem com a pobreza extrema gerada por esses conflitos.

Necessidade de ações internacionais contra os Houthis

Diante da ameaça dos Houthis à economia global e ao comércio marítimo, é necessária uma ação internacional para evitar um aprofundamento dessa crise. Os países devem unir forças para conter o avanço desses terroristas, seja por meio de pressão diplomática sobre o Irã ou pela adoção de medidas mais assertivas para garantir a segurança das rotas marítimas.

*Com informações do Cientista Político e professor Henri Ozi Cukier