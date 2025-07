Mulher desmaia em fila para comprar “morango do amor” em Cuiabá

Mundo – O sucesso do morango do amor gerou uma cena inesperada nesta semana em Cuiabá (MT). Uma mulher desmaiou enquanto aguardava na fila de um dos pontos mais populares da cidade para comprar o doce que se tornou febre nacional. O episódio ocorreu sob forte calor, em meio à longa espera causada pela alta procura. O caso viralizou nas redes sociais e levantou discussões sobre segurança e estrutura em eventos com grande movimentação.

Testemunhas afirmam que a consumidora demonstrava ansiedade pela compra e, visivelmente abalada pelas altas temperaturas, começou a passar mal. “Ela estava pálida e encostou no corrimão antes de cair”, relatou uma vendedora que presenciou a cena. O público que também aguardava na fila prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Segundo informações repassadas pela equipe médica, o quadro foi causado por uma combinação de calor excessivo, baixa ingestão de líquidos e estresse. Ela segue em observação e apresenta quadro estável.

Doce viral provoca filas e supera expectativas

O morango do amor consiste em um morango fresco envolto por brigadeiro branco e coberto por uma crosta crocante de caramelo vermelho — uma releitura moderna da clássica maçã do amor. Desde o início de julho, o doce viralizou nas redes sociais e se tornou um fenômeno em cidades brasileiras, impulsionado por influenciadores e vídeos de receitas caseiras.

Em Cuiabá, a alta demanda fez com que os principais pontos de venda registrassem filas de até uma hora. Alguns comerciantes relataram que estão vendendo mais de 300 unidades por dia, com preços variando entre R$ 20 e R$ 30. O visual chamativo do doce, aliado ao sabor conhecido e à nostalgia das festas juninas, contribuiu para a explosão de popularidade.

Exposição prolongada ao sol e cuidados necessários

De acordo com o Portal Folha do Estado, o caso reacendeu o alerta sobre os riscos do calor excessivo, principalmente em cidades como Cuiabá, onde as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35 °C. Especialistas em saúde pública reforçam a importância de hidratação constante e de evitar exposição prolongada ao sol, especialmente durante atividades que envolvem filas ou aglomerações.

“Mesmo em situações rotineiras como comprar um doce, é preciso ter atenção ao clima e às condições do local. Calor extremo pode levar à desidratação rápida e até à perda de consciência”, alertou a médica Adriana Costa, em entrevista à imprensa local.

O incidente também chamou a atenção de organizadores de feiras e vendedores ambulantes. Alguns pontos de venda já anunciaram que pretendem oferecer cobertura e água gratuita para os clientes enquanto aguardam o atendimento.

Fenômeno gastronômico e cultural

Apesar do susto, o morango do amor segue em alta. O episódio em Cuiabá só reforçou a popularidade do doce, que já ultrapassou as fronteiras das redes sociais e começa a ocupar espaço em eventos, confeitarias e até cardápios gourmet. Entre vídeos de receitas e registros de longas filas, o doce tornou-se símbolo de um fenômeno que mistura comida afetiva, criatividade e internet.

Com sua explosão de busca e consumo, o morango do amor se firma como um dos maiores virais gastronômicos de 2025 — doce, bonito e, como agora se viu, capaz até de causar comoção pública.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.