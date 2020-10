Mulher é resgatada após anos trancada em banheiro pelo marido

A oficial do departamento de Proteção à Mulher e Proibição do Casamento Infantil, Rajni Gupta, recebeu uma denúncia e mobilizou uma equipe para investigar o caso da mulher. Gupta disse à Agência Efe que o marido a mantinha trancada com o apoio dos filhos do casal, pois supostamente a vítima sofria de uma doença mental, o que ainda não foi confirmado.

De acordo com a oficial, a vítima foi encontrada em um estado lamentável, visivelmente desnutrida e com as roupas e o corpo sujos de excrementos.

O vice-superintendente da Polícia Distrital de Panipat, Satish Kumar, disse que o marido da vítima já foi preso e que a mulher não parece apresentar nenhum quadro de instabilidade mental.

Satish Kumar ainda contou que as autoridades ainda aguardam o resultado do exame médico da vítima e que ela já está com parentes diretos, sendo banhada e alimentada.

Fonte: ISTOÉ