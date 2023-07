Mulher encontra cobra dentro de caixa de correios

Uma mulher encontrou uma cobra dormideira dentro da caixa de correio de casa em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

Segundo o biólogo Gilberto Ademar Duwe, responsável pela captura, a espécie não é peçonhenta.

“A pessoa chegou a colocar a mão ali dentro”, comentou o especialista no vídeo. Até a tarde de sábado (29), 25 mil pessoas tinham visualizado a publicação.

Conforme Duwe, a moradora ficou bastante assustada e acionou a equipe da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), que tirou a cobra do local e a reinseriu na natureza.

Cobra dormideira é venenosa? Entenda

“A gente sempre comenta com as pessoas para olhar antes de colocar a mão em algum lugar, por mais que ache que é totalmente seguro, pode ter um animal peçonhento lá dentro, alguma situação que pode causar um acidente. Nesse caso, não era uma serpente peçonhenta, mas poderia ter sido”, orienta Duwe.

Sobre a dormideira

Embora apresentem coloração semelhante a das jararacas, as cobras dormideiras são inofensivas, de acordo com o biólogo Tobias Kunz, especializado no estudo de répteis. Sem veneno, elas se alimentam de lesmas e podem ser encontradas próximas a áreas urbanas.

“Jararacas e dormideiras podem ser diferenciadas pela forma da cabeça, escamas, e presença da fosseta loreal, que é uma abertura entre os olhos e narinas, presente nas jararacas”, explica.

Apesar de não dar bote, as dormideiras também apresentam um comportamento defensivo. Raramente tentam morder.

“Em geral, se enrolam escondendo a cabeça sob as voltas do corpo. Também têm um comportamento de achatar a cabeça, que fica com um aspecto triangular, mimetizando uma jararaca”, contextualiza.

Fonte: G1